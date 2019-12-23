https://static.news.ru/photo/b767d60e-2626-11ea-a56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

79% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, довольны своей жизнью. 20 лет назад этот показатель был на уровне 62%.

90% респондентов заявили, что удовлетворены кругом своего общения, своим образованием довольны 81% опрошенных, 20 лет назад об этом заявляли 57% человек. Материальным положением семьи довольны 46% респондентов. Этот показатель в два раза больше, чем 20 лет назад.

70% опрошенных заявили о том, что довольны тем, как проводят свое свободное время, 20 лет назад об этом говорили 58% респондентов.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины россиян (58%) уверены, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека, однако треть респондентов полагают, что к этому более склонны мужчины, а каждый четвёртый считает, что есть сферы, руководить которыми могут только женщины. Исследование на эту тему провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).