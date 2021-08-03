Доктор Власов поддержал призыв Мурашко вакцинировать всех старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прав, говоря о необходимости вакцинировать практически всех пожилых людей, так как «Спутник V» безопасен для граждан из этой группы риска. Об этом NEWS.ru заявил доктор медицинских наук Василий Власов.

По словам эксперта, это тот редкий случай, когда он поддерживает чиновника.

Все возражения, которые высказываются на тему, что, может быть, не стоит вакцинировать пожилых, не имеют под собой серьёзных оснований. Прислушиваться к этим голосам не стоит, — заявил Власов.

Доктор призвал отличать серьёзные научные доказательства вреда вакцинации от досужих разговоров.

Безусловно, у людей с возрастом накапливаются проблемы со здоровьем, которых не было раньше, например, аллергии. Однако, во-первых, далеко не у всех так, а, во-вторых, опасности, связанные с использованием вакцины, в таких случаях крайне низкие, — считает Власов.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что более 98% пациентов с COVID-19, поступающих на госпитализацию, не были привиты. По словам чиновника, это указывает на то, что вакцинация работает. Мурашко сказал, что вакцинация должна быть проведена фактически для всех лиц старше 60 лет. Исключение могут составлять только люди с медицинскими противопоказаниями.