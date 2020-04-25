Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса и других инфекций

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Известный теледоктор Александр Мясников сравнил количество погибших от известных человечеству инфекций и коронавируса. По его словам, COVID-19 убил уже 195 тысяч человек по всему миру, и число смертей только растёт.

Для сравнения жертв столбняка (89 тысяч) и кори (140 тысяч) в год намного меньше. 650 тысяч человек в год умирает от гепатита Б, от ротавируса скончались 800 тысяч человек, а от пневмококка 2-2,5 млн. 1,5 млн человек ежегодно умирает от туберкулёза, от 650 тысяч до 1 миллиона гибнут от осложнений гриппа.

Однако Мясников подчеркнул, что от всех этих заболеваний есть вакцины, чего нельзя сказать о коронавирусе.

Мы хоть чему-то учимся? Это сейчас мы все напуганы и паникуем. А пройдёт время?, — написал врач в своём telegram-канале, имея ввиду противников вакцинации.

Вакцинация необходима, по словам медика, для коллективного иммунитета. В качестве примера он привёл ситуацию с гриппом «испанка». От неё умерли около 100 млн человек.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.