Доктор Мясников опубликовал видео с купанием в полынье

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, в котором он купается в ледяной воде.
Процитировав отрывок из стихотворения Николая Гумилёва «Сонет», врач посетовал, что россияне стали скучно жить и призвал их не сидеть по домам.
На улице 22 градуса, хорошая температура для купания. Все на реку, все на улицу! — призвал он.
В подписи к видеоролику доктор отметил, что в этом году зима удалась, и выразил надежду на то, что эпидемию удастся победить.
Ранее NEWS.ru писал, что митрополит РПЦ Иларион посоветовал россиянам воздержаться от крещенских купаний. По его мнению, в период пандемии, когда у многих иммунитет ослаблен, не стоит подвергать организм подобным испытаниям.
Такой же позиции придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что «вероятность схватить воспаление лёгких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры».
Его коллега-парламентарий Владимир Жириновский призвал не купаться в проруби тех, кто сделал прививку от коронавируса. По его словам, в этом случае вакцинация пойдёт насмарку.