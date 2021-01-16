Доктор Мясников опубликовал видео с купанием в полынье

https://static.news.ru/photo/ca1c2898-58b8-11eb-9d28-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, в котором он купается в ледяной воде.

Процитировав отрывок из стихотворения Николая Гумилёва «Сонет», врач посетовал, что россияне стали скучно жить и призвал их не сидеть по домам.

На улице 22 градуса, хорошая температура для купания. Все на реку, все на улицу! — призвал он.

В подписи к видеоролику доктор отметил, что в этом году зима удалась, и выразил надежду на то, что эпидемию удастся победить.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит РПЦ Иларион посоветовал россиянам воздержаться от крещенских купаний. По его мнению, в период пандемии, когда у многих иммунитет ослаблен, не стоит подвергать организм подобным испытаниям.

Такой же позиции придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что «вероятность схватить воспаление лёгких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры».

Его коллега-парламентарий Владимир Жириновский призвал не купаться в проруби тех, кто сделал прививку от коронавируса. По его словам, в этом случае вакцинация пойдёт насмарку.