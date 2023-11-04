Доктор назвал самый полезный и вредный напитки Ковальков назвал самым полезным и вредным напитками клюквенный морс и кока-колу

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Клюква — замечательное средство от онкологии, из нее можно делать слабенькие морсы и пить в течение дня, заявил в беседе с NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его словам, кока-кола является противоположностью клюквенному морсу и «путем в онкологию».

Как-то раз в больнице врачи-онкологи увидели у меня бутылки с надписью «Добрый», типа кока-колы, и схватились за голову: «Что это у вас там стоит?» Но, услышав в ответ, что в бутылках клюквенный морс, успокоились, — рассказал Ковальков.

Он также добавил, что напитки из другой полезной ягоды — облепихи — не всегда показаны при онкологических заболеваниях. Например, их нельзя употреблять при раке желудка.

Ранее Ковальков порекомендовал пациентам со злокачественными опухолями отказаться от молочных продуктов. Он подчеркнул, что особенно это касается диагнозов, связанных с поражением мышечных тканей — рак матки или простаты. Специалист пояснил, что в состав молочных продуктов входит соматотропный гормон, который способствует разрастанию этих новообразований.

Также Ковальков объяснял, что любые раковые клетки вовсе не обязательно приводят к развитию опухоли. Он отметил, что ежедневно в организме человека зарождаются тысячи таких клеток, но большинство из них уничтожаются иммунитетом или инкапсулируются и становятся безопасными на долгое время. Разрастание опухоли может начаться, если иммунитет дает сбой.