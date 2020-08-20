Дочь обвиняемого в истязаниях мужчины сама обратилась в соцзащиту

https://static.news.ru/photo/19e328f4-e2e4-11ea-8624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звонок от 14-летней девочки, которую после смерти матери вместе с младшими братом и сестрой воспитывает 34-летний отец, на данный момент подозреваемый в издевательствах над детьми, поступил в службу круглосуточной психологической помощи в апреле 2020 года. Подросток пожаловалась на то, что мужчина с ней жестоко обращается. Об этом сообщили NEWS.ru в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Подросток рассказала о жестоком обращении с ней со стороны отца. Сотрудники соцзащиты незамедлительно отреагировали на сигнал и вместе с правоохранительными органами вышли по месту проживания ребёнка. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы, — рассказали в департаменте.

Как отметили в службе, сейчас дети, а у вдовца кроме старшей 14-летней дочери, есть ещё 9-летний сын и младшая девочка 7 лет, находятся в учреждениях социальной защиты, где с ними проводят реабилитационную работу и помогают им пережить случившееся.

В департаменте также рассказали, что до этого момента сообщений по поводу жестокого обращения в этой семье не поступало. Дети при этом регулярно ходили в школу и получали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас Следственный комитет начал расследование в отношении вдовца. Мужчину подозревают в том, что он на протяжении шести лет издевался над своими тремя детьми. На допросе от 12 августа выяснилось, что будучи пьяным, отец всячески издевался над несовершеннолетними, постоянно бил их по голове и применял другие физические наказания. Вдовца также подозревают в домогательствах по отношению к старшей девочке, однако свою вину он не признаёт.

Как писал NEWS.ru, знакомая семьи, живущая с родным дядей детей по соседству и вовсе утверждает, что 14-летняя девочка ему не родная, а смерть их мамы вызывает у неё много вопросов.