Добровольцам СВО могут добавить уголовную и дисциплинарную ответственность МО РФ предусмотрело привлечение добровольцев к уголовной ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России работает над проектом изменений в приказ о поступлении и пребывании граждан РФ в добровольческих формированиях, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, предусматривается привлечение бойцов к уголовной и дисциплинарной ответственности. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сам текст возможных изменений недоступен. Из паспорта проекта можно заключить, что МО РФ планирует предусмотреть условия, связанные с привлечением к уголовной ответственности за совершение отдельных преступлений против военной службы.

Telegram-канал «Военные адвокаты» указывает, что, в отличие от контрактников или мобилизованных, добровольцы не имеют статуса военнослужащих, а значит, не являются субъектами воинских преступлений, включая самовольное оставление части и неисполнение приказа. В то же время еще в 2022 году президент РФ Владимир Путин приравнял добровольцев к контрактникам. Правительство же поддержало наказание для добровольцев за преступления против военной службы.

Ранее помощник руководителя Российского университета спецназа подполковник Нариман Батукаев сообщил, что в центре состоялась отправка нового отряда добровольцев в зону спецоперации. По его словам, кроме боевых навыков, добровольцы за время обучения в университете приобретают также и необходимое чувство сплоченности, влияющее на психологическое состояние бойцов.