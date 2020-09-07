Добровинский высказался о просьбе Охлобыстина помиловать Ефремова

https://static.news.ru/photo/3ae359c6-f184-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский дал оценку обращению актёра Ивана Охлобыстина. Тот попросил президента РФ Владимира Путина «пощадить» коллегу.

Добровинский считает, что до вынесения вердикта говорить о помиловании Ефремова невозможно.

Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании. До того, как объявлен приговор, невозможно, — отметил адвокат в беседе со «Звездой».

Разговоры о возможном решении президента Добровинский считает спекуляцией.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека 8 июня в центре Москвы. В тот день его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, как зло заметил адвокат Александр Добровинский, Михаил Ефремов оказался большим артистом, но маленьким человеком. Однако пикантности всей криминальной ситуации придавало дополнительно то обстоятельство, что востребованный актёр был ещё и светочем либерально-богемной тусовки, исполнителем оппозиционных частушек, вполне корыстно гоняя с ними по городам и весям под маркой «Господин хороший».