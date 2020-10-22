Добровинский банально объяснил использование маски с эмблемой ФК «Динамо»

https://static.news.ru/photo/2a5aa8d6-145f-11eb-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Денис Гришкин/АГН

Адвокат троих потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что болеет за московский футбольный клуб «Динамо». Именно поэтому он носит защитную маску с логотипом команды.

Да, я болельщик «Динамо». Вы меня можете увидеть почти на каждом домашнем матче этой команды в VIP-ложе, — цитирует юриста телеканал «Москва 24».

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня 2020 года. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон.

Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ефремов во время судебного заседания, на котором рассматривается жалоба на приговор актёру, подал ходатайство об отказе от услуг одного из своих адвокатов — Андрея Алёшкина.

В апелляции, которую рассматривает суд, Ефремов указал, что раскаивается в преступлении и признаёт свою вину. Своё поведение на прошлом процессе актёр объяснил давлением, которое на него оказывал адвокат Эльман Пашаев. От услуг этого юриста Ефремов также в своё время отказался.