«До Вашингтона долетит»: эксперт о ракете КНДР Военэксперт Леонков: в США будут вынуждены считаться с ракетами КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США будут вынуждены считаться с угрозой со стороны КНДР, заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя NEWS.ru запуск Северной Кореей ракеты, дальность пуска которой ориентировочно составляет до 15 тысяч километров. Он добавил, что американцы пришли к выводу, что их система ПРО способна в теории отбиться от атак, но с большим трудом.

Он отметил, что у Северной Кореи нет собственных полигонов, где можно было бы испытывать оружие. Поэтому испытания проводятся в Тихом океане, чтобы понять, сможет ли ракета долететь до заданной цели. Учитывая полученную сегодня информацию, становится очевидно, что до Вашингтона она долетит точно. Да и в любую другую точку. США знают про эту угрозу, у них даже есть заключение по состоянию противоракетной обороны. Исходя из него, американцы пришли к выводу, что их система способна в теории отбиться от атак КНДР, но с большим трудом, — заявил Леноков

Он также подчеркнул, что главная проблема состоит в том, что пусковые установки КНДР мобильные. И выяснить, откуда полетит ракета, практически невозможно. Кроме того, о типе ракет и об их количестве неизвестно ни США, ни остальному миру.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. В японском Министерстве обороны отметили, что объект продолжал полет спустя более 12 минут после запуска, что является доказательством большой дальности.