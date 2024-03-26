«До 30 лет»: адвокат рассказал, что грозит сдававшему квартиру террористам Адвокат Багатурия: арендодателю исполнителей теракта в «Крокусе» грозит 30 лет

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл»

Если окажется, что человек, сдававший квартиру исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, является причастым к преступлению, ему грозит от 20 до 30 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Правовед подчеркнул, что с точки зрения фактического участия в теракте это не самая большая роль.

Он может получить не максимальный срок в виде пожизненного заключения, а в промежутке от 20 до 30 лет, потому что, с одной стороны, он соучастник, а с другой стороны, всего лишь сдавал квартиру. С точки зрения фактического участия в преступлении это не самая большая роль, — заявил Багатурия.

Как отметил адвокат, сам подозреваемый утверждает, что он не знал, кому сдавал квартиру. Багатурия считает, что это может быть как правдой, так и версией защиты. По его словам, если бы владелец квартиры действительно знал об этом, он бы незамедлительно скрылся и начал прятать свою причастность от следствия.

В любом случае следствием должна быть проделана кропотливая работа, чтобы установить, причастен ли подозреваемый в совершении преступления или нет, — добавил Багатурия.

Ранее СМИ опубликовали кадры из квартиры 25-летнего Фаридуни Шамсидина, который предварительно считается непосредственным исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле». В ней прошли обыски.