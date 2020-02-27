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Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила комитету Госдумы по госстроительству и законодательству ввести наказания для нарушителей голосования по Конституции.

По словам Памфиловой, она была был очень благодарна, если бы в КоАП или УК внесли какие-то поправки, которые бы предполагали неотвратимость наказания для потенциальных нарушителей.

По информации РИА Новости, председатель Павел Крашенинников идею Памфиловой поддержал и заверил, что комитет проведёт соответствующую работу.

Накануне Элла Памфилова сообщила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт на основании специально принятого закона. Некоторые процедуры в него будут перенесены из действующего законодательства о выборах, потому что они «знакомы и понятны гражданам».