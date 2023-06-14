Для философа Дугина на Украине нашли две уголовные статьи СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде и посягательстве на территориальную целостность

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Философ Александр Дугин

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статьям о геноциде и посягательстве на территориальную целостность страны против российского философа Александра Дугина, сообщается в Telegram-канале ведомства. Его обвинили в том, что на протяжении долгого времени от отрицает суверенитет Украины.

В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками. <...> На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2. ст. 442 (геноцид), — говорится в сообщении СБУ

В сообщении ведомства утверждается, что философ пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев и гражданской инфраструктуры государства. Также авторы пресс-релиза назвали Дугина представителем так называемого рашизма. Этот термин ранее ввела в оборот Верховная рада Украины.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Александром Дугиным. Более двух часов они обсуждали историю России и Белоруссии, общие интересы государств. До этого в августе взорвался автомобиль, в котором ехала дочь философа Дарья Дугина, являвшаяся его единомышленницей.