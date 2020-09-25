Дизайнер ВАЗ-2110 раскритиковал внешний вид BMW

https://static.news.ru/photo/ebe2ef30-ff16-11ea-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: bmw.ru

Бывший дизайнер концерна «АвтоВАЗ» Владимир Ярцев раскритиковал внешний вид современных моделей BMW. Эксперту не понравилась увеличенная решётка радиатора, которая встречается, в частности, на моделях X7, М3, М4 и iNEXT.

Во-первых, отметил Ярцев, такая концепция родилась в его воображении ещё в 2005 году. Во-вторых, уточнил он, гордиться такой идеей ему не хотелось бы даже сейчас.

15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решётку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее, — написал дизайнер в Facebook.

В качестве подтверждения он опубликовал собственные эскизы 2005 года, в которых представлял, как могла бы выглядеть передняя часть BMW с огромной решёткой радиатора.

По данным РИА Новости, в своё время Ярцев разрабатывал десятое семейство автомобилей Lada.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские автодилеры зафиксировали дефицит моделей практически по всем брендам. Тенденцию связали с пандемией коронавируса. При этом, к концу года продажи могут упасть, а цены — увеличиться.