Дизайнер перечислила неудачные интерьерные решения Дизайнер Матвеенко назвала избыток декора неудачным интерьерным решением

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Избыток декора, большое количество ярких цветов и сложные шторы являются неудачными интерьерными решениями, предупредила архитектор-дизайнер Евгения Матвеенко. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что лучше оставить на виду только самые эффектные и одновременно с тем функциональные предметы.

Оставьте на виду лишь несколько самых эффектных предметов декора, желательно функциональных, чтобы не захламлять пространство. А остальное уберите в ящик, симпатичный интерьерный сундук или даже на антресоли, — уточнила дизайнер.

Засилье ярких цветов может вызывать неприятные ощущения при долгом нахождении в таком интерьере. При этом не стоит использовать только нейтральные оттенки: доведенный до абсолюта скандинавский стиль делает помещение блеклым. Матвеенко также предупредила, что шторы с кистями и со сложными конструкциями давно вышли из моды и «уместны разве что в театре». Кроме того, она порекомендовала не украшать комнату искусственными растениями, постерами со знаменитостями и мотивирующими цитатами.

Дизайнер-декоратор Яна Тимашова ранее рассказала, что модными тенденциями в интерьере в 2024 году будут близость к природе, тактильность и сложные формы. По ее словам, уже несколько лет в тренде остается экоинтерьер из дерева, камня, хлопка, льна и шерсти.