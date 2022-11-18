Дизайнер объяснила, каким невестам лучше не надевать белое свадебное платье Дизайнер Халилли рекомендовала светлокожим невестам не надевать белые свадебные платья

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Девушкам со светлой кожей лучше не выбирать кипенно-белые платья, рассказала в беседе с NEWS.ru стилист, дизайнер Рабиа Халилли. По ее словам, такой цвет наряда может подчеркнуть нездоровый оттенок кожи и дефекты — воспаления и сосуды.

Белый цвет, так любимый старшим поколением, идет только невестам со смуглой кожей. Это аксиома. Эталонный кипенно-белый — как лакмусовая бумага для всех дефектов кожи, сосудов, даже небольших воспалений. Жутко, не правда ли? Хотите подчеркнуть сероватый оттенок кожи? Выбирайте белый, — объяснила Халилли.

При этом, по словам стилиста, белое платье достаточно трудно найти на рынке. По ее словам, это объясняется тем, что всемирно известные бренды не включают оптический белый в коллекции уже второе десятилетие, лишь изредка разбавляя им более дешевые линейки. Им вторят бренды попроще, пояснила Халилли, на рынке преобладают оттенки белого: молочный, шампань, айвори и другие.

Что же выбрать в итоге? Рецепт достаточно простой. Чем светлее кожа, тем темнее платье, и наоборот. Таким образом, вы не сливаетесь с платьем, оно выделяется и отчетливо читается, подчеркивая вашу естественную красоту, — посоветовала дизайнер.

Ранее Халилли рассказала, обязательно ли свадебное платье должно быть белым. По ее словам, традиция носить наряд белого цвета пришла от английской королевы Виктории, но сейчас невесты могут использовать и другие цвета.