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Дизайнер объяснила, как подобрать образ для новогоднего корпоратива

Дизайнер Дорогина посоветовала надеть наряд с бахромой на новогодний корпоратив

Дизайнер Катя Дорогина посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива, передает «Газета.Ru». По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.

Рекомендую присмотреться к нарядам с бахромой, отсылающим к 20-м годам прошлого века. Например, бархатный костюм с бахромой — в меру игривый, но не вызывающий — будет органично смотреться на вечеринке с коллегами и задаст настроение для танцев до утра, — рассказала Дорогина.

Дизайнер порекомендовала задействовать откровенные образы для новогодних корпоративов — надевать миниюбки из вручную расшитой стразами ткани или платья с открытой спиной, а также одежду, подчеркивающую фигуру.

Дизайнер Светлана Прусакова ранее рассказала, что названный институтом Pantone цветом 2023 года ярко-розовый оттенок под названием Viva Magenta будет активно использоваться в индустрии моды. Она уточнила, что носить одежду с таким ярким цветом стоит с вещами из гладкой ткани, без принтов и разрезов, то есть без лишних акцентов. Специалист посоветовала начать задействовать цвет года в гардеробе с аксессуаров и обуви, а чтобы он не привлекал слишком много внимания, нейтрализовать его ахроматическими цветами, такими как белый, черный и серый.