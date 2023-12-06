Дизайнер дал советы, как недорого обновить интерьер Дизайнер Лагутин: покраска стен поможет обновить интерьер

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Чтобы недорого обновить интерьер квартиры, можно покрасить стены или сделать перестановку, посоветовал дизайнер, архитектор Константин Лагутин. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что можно либо поменять цвет всех стен, либо перекрасить только одну в яркий акцентный цвет. По словам дизайнера, на краску может уйти около семи тысяч рублей. Кроме того, можно обновить обветшалую мебель, также просто покрасив ее.

Вот уже у вас обновленный интерьер, перестановка в квартире, счастье и атмосферность. Потом можно добавить немного каких-то уютных вещей, — пояснил Лагутин.

Новизны добавят и новые шторы. Дизайнер также порекомендовал купить вазу и пригласить друзей. По его словам, те могут подарить цветы, которые также дополнят интерьер.

Они вам подарили красивые цветы, вы поставили их на стол. И вот вам счастье за супер недорого и ощущение свежести и уюта, — заключил дизайнер.

Риэлтор Олег Бендриков ранее посоветовал выкинуть ненужный хлам и избавиться от лишней мебели, чтобы подороже продать квартиру. По его словам, вкладывать деньги в капремонт при этом не следует. Предпродажную подготовку можно провести самостоятельно. В первую очередь следует починить все сломанное, например, заменить дверные ручки и перегоревшие лампочки.