Экс-директор Московского дома книги назвала последнюю книгу Чуриковой Экс-директор Московского дома книги Михайлова: учебник английского — последняя книга, купленная Чуриковой

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Последней книгой, купленной народной артисткой СССР Инной Чуриковой в Московском доме книги, является учебник по английскому языку, рассказала NEWS.ru экс-генеральный директор сети магазинов Надежда Михайлова. На вопрос Михайловой к актрисе, зачем ей такая книга, та пояснила, что приобретает ее для общения на английском языке с сыном, проживающим в Лондоне.

Удивительным был и выбор последней книги, которую она у меня купила, это был учебник по английскому языку. Я тогда еще спросила: «А зачем он вам? Вроде у вас с памятью все в порядке». А она ответила, что ее сыночка в данный момент находится в Лондоне и она хочет говорить с ним на английском языке, — сказала собеседница.

Михайлова считает, что Чурикова блистательно исполняла любую свою роль, и добавила, что она была великой актрисой.

Инна Чурикова скончалась 14 января. В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.