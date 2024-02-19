Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии после госпитализации ТАСС: директор «Ленкома» Варшавер проходил обследование в клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер прошел обследование в клинике и сейчас находится дома, пишет ТАСС. 76-летний руководитель театра рассчитывает через один или два дня выйти на работу.

Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние, — цитирует его агентство.

Варшавер добавил, что в больнице ему диагностировали бронхит, однако он готов приступить к рабочим обязанностям хоть сегодня. Однако, по его словам, врач попросил еще пару дней побыть дома и подлечиться. Он подчеркнул, что и в это время решает все рабочие вопросы и подписывает все необходимые документы. Варшавер также напомнил, что в этом году исполнится 45 лет, как он трудится в «Ленкоме».

Утром 19 февраля появилась информация об экстренной госпитализации Варшавера. Mash писал, что у него обнаружили двустороннюю пневмонию и бронхит.

В январе актера «Ленкома» Андрея Леонова, известного по сериалу «Папины дочки», увезли в больницу прямо с репетиции. Артист сломал палец, прищемив его дверью. Ему оказали помощь и отпустили домой. Спектакль «Поминальная молитва» с участием Леонова не отменяли.

Ранее в Москве госпитализировали юмориста Евгения Петросяна, который поскользнулся на льду и получил перелом предплечья со смещением. По словам писателя-сатирика Георгия Терикова, ему должны были провести операцию. Он добавил, что здоровью юмориста ничего не угрожает. Петросяну планировали установить титановые пластины, однако с хирургическим вмешательством решили повременить из-за препаратов, которые принимает 78-летний артист.