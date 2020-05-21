Директор ИНСОР раскритиковал прогноз Moody's о внутренней миграции в РФ

https://static.news.ru/photo/640d8114-9b49-11ea-a37d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Солонников Фото: insor-russia.ru

Директор Института современного развития (ИНСОР) Дмитрий Солонников заявил, что прогноз рейтингового агентства Moody's Investors Service об ускорении внутренней миграции в ряде регионов РФ не содержит в себе никакой новой информации и близок к гаданию.

Эксперт поделился мнением о прогнозе Moody's с РИА ФАН. Ранее рейтинговое агентство предсказало, что из некоторых российских регионов, где доходы граждан ниже среднего по стране, ускорится отток трудоспособного населения. К таким регионам в Moody's отнесли Омскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Башкирию.

Этот прогноз Moody's является чем-то из разряда секрета Полишинеля: мол, после пандемии коронавируса солнце взойдёт на востоке. Конечно, взойдёт. И конечно же, усилится внутренняя миграция, — отметил Солонников.

Эксперт отметил, что такими же банальными являются прогнозы о том, что в стране снизится процент среднего класса и упадут реальные доходы. По словам Солонникова, подобные процессы будут происходить или уже происходят во всём мире.

Недоумение директора ИНСОР также вызвали выбранные Moody's регионы. Солонников предположил, что рейтинговое агентство в этом случае просто «ткнуло пальцем в небо».

ИНСОР является организацией, объединяющей экспертов с целью выработки предложений и документов по важнейшим вопросам госполитики.

Как писал NEWS.ru, в конце января, когда распространение COVID-19 было ограничено одним Китаем, аналитики Moody's заявили, что коронавирус может вызвать более тяжёлые глобальные последствия, чем экономический кризис 2008–2010 годов.