Директор ИНСОР раскритиковал прогноз Moody's о внутренней миграции в РФ

Директор Института современного развития (ИНСОР) Дмитрий Солонников заявил, что прогноз рейтингового агентства Moody's Investors Service об ускорении внутренней миграции в ряде регионов РФ не содержит в себе никакой новой информации и близок к гаданию.
Эксперт
Этот прогноз Moody's является чем-то из разряда секрета Полишинеля: мол, после пандемии коронавируса солнце взойдёт на востоке. Конечно, взойдёт. И конечно же, усилится внутренняя миграция, — отметил Солонников.
Эксперт отметил, что такими же банальными являются прогнозы о том, что в стране снизится процент среднего класса и упадут реальные доходы. По словам Солонникова, подобные процессы будут происходить или уже происходят во всём мире.
Недоумение директора ИНСОР также вызвали выбранные Moody's регионы. Солонников предположил, что рейтинговое агентство в этом случае просто «ткнуло пальцем в небо».
ИНСОР является организацией, объединяющей экспертов с целью выработки предложений и документов по важнейшим вопросам госполитики.
Как писал NEWS.ru, в конце января, когда распространение COVID-19 было ограничено одним Китаем, аналитики Moody's заявили, что коронавирус может вызвать более тяжёлые глобальные последствия, чем экономический кризис 2008–2010 годов.
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