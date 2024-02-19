Диетолог развеяла главный «мясной» миф о повышенном холестерине Диетолог Войт: холестерин может быть повышен даже при хорошем самочувствии

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Холестерин у человека может быть повышен даже при хорошем самочувствии и без наличия проблем с лишним весом, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. При этом бояться есть мясо не стоит, однако следует обратить внимание на ряд особенностей употребления этого продукта, отметила она.

Этот гад может быть повышен, даже если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет лишнего веса, вам меньше 30 лет, вы занимаетесь спортом и не потребляете фастфуд. Поэтому так важно ежегодно проходить чек-ап. Главная байка: убери мясо — и холестерин понизится. Красное мясо действительно содержит больше холестерина, а именно в жирном мясе, сале и субпродуктах. Хочешь мясо — ешь! Мясо можно любое, хоть страуса, просто не копченое, с большим количеством соли или в виде колбасы, — сказала специалист.

По ее словам, полезно минимизировать количество красного мяса, разнообразив рацион рыбой и морепродуктами.

Можно готовить супы на вторичном бульоне, вылить «плохой» холестерин в раковину, промыв кастрюлю и мясо. Меньше есть сырого мяса — тартары, стейки, — заключила эксперт.

Врач-кардиолог Саман Сетарех-Шенас ранее говорил, что избыток в рационе таких продуктов, как бекон, пережаренное растительное масло и белый хлеб, повышает риск летального исхода от болезней сердца. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний происходит в результате употребления любого красного мяса в больших объемах, однако бекон является «чемпионом» в этом вопросе, уточнил он.