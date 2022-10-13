Диетолог развеял миф о вреде яблочной кожуры Диетолог Гинзбург рассказал о полезных свойствах яблочной кожуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Михаил Гинзбург опроверг популярное суждение о том, что кожуру всех овощей и фруктов, в том числе яблок, необходимо обязательно срезать из-за высокой концентрации нитратов. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что с медицинской точки зрения яблочная кожура, наоборот, обладает полезными свойствами, поскольку в ее составе содержатся пищевые волокна, много витаминов и микроэлементы.

Яблоки с кожурой есть можно, она полезна. В ней более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке, — объяснил Гинзбург

Ранее Гинзбург рассказал, что вареная куриная кожа является источником жира и холестерина, по этим причинам может нанести существенный вред здоровью. Диетолог посоветовал срезать куриную кожу и ни в коем случае не употреблять ее в пищу, так как помимо жира кожа накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Как отметил специалист, в мясе более хороший белок, меньше жира и меньше холестерина.