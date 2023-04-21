Диетолог назвала безопасный промежуток времени между ужином и сном Диетолог Круглова: ужинать необходимо минимум за три часа до сна во избежание проблем с ЖКТ

Фото: shutterstock

Диетолог Наталья Круглова рассказала NEWS.ru, что ужинать можно минимум за три часа до сна во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Медик подчеркнула, что если временной промежуток выдержать не получается, то последний прием пищи должен быть максимально легким — овощи, творог, яйцо или омлет, но не мясо, включая птицу и рыбу.

После ужина до сна должно пройти минимум три часа. Если не получается из-за рабочего графика, занятости, тогда ужин должен быть максимально легким во избежание проблем со сном и ЖКТ: больше овощей, меньше животных белков, или в виде яйца, омлета, творога, но никак не красное мясо, птица или рыба, — отметила Круглова.

По ее словам, лучшими продуктами для ужина являются овощи, которые должны составлять минимум 50% от общего объема вечерней трапезы. Медик добавила, что последний прием пищи допускает приготовление мяса птицы или рыбы, гречки, нешлифованного риса, а также бобовых.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что на ночь категорически нельзя есть фастфуд, добавлять в блюда специи и пить кофе. Эксперт объяснила, что «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, провоцируя изжогу. Она подчеркнула, что любая еда на ночь отрицательно влияет на человеческий организм, способствует ожирению, заболеваниям ЖКТ, развитию усталости на фоне нарушений сна.