Диетолог рассказала, в каких случаях лучше отказаться от кефира Диетолог Круглова: от кефира следует отказаться при кишечных заболеваниях

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Кисломолочные продукты, и, в частности, кефир, должны регулярно присутствовать в рационе, так как они хорошо влияют на микрофлору кишечника, помогают при запорах и содержат биодоступный белок, а также кальций и витамины группы B и витамин А, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Однако после перенесенной кишечной инфекции и при непереносимости молочных продуктов от кефира лучше отказаться.

Есть заболевания, при которых кефир временно или навсегда нужно исключить. Например, после перенесенной кишечной инфекции от кефира, как и от других кисломолочных продуктов, необходимо на время отказаться, так как они могут спровоцировать новые нарушения стула, вздутие и так далее. Есть непереносимость молочных продуктов, при которых они полностью исключаются, — заявила диетолог.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рекомендовала употреблять больше витамина С, чтобы сохранить здоровье и укрепить иммунитет в феврале. Лучшие его источники — отвар шиповника и квашеная капуста, в которой также содержится большое количество клетчатки, помогающей регулировать работу кишечника. Работе кишечника также помогают полезные бактерии, содержащиеся в кефире и других кисломолочных продуктах без сахара.