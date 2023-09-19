Диетолог рассказала, от каких продуктов лучше отказаться осенью Диетолог Круглова: осенью лучше отказаться от фастфуда, спиртного и сладостей

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Во избежание хандры осенью лучше отказаться от фастфуда, кофеина, сладкой газировки и сдобной выпечки, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт отметила, что избыток простых углеводов мешает усвоению витаминов группы B и магния, необходимых для нормальной работы центральной нервной системы (ЦНС) и головного мозга.

Осенью лучше полностью отказаться от простых углеводов: сдобы, фастфуда, сладкой газировки, а также лучше не злоупотреблять алкоголем и продуктами с кофеином. Последние два продукта иногда провоцируют развитие депрессии. Избыток рафинированных углеводов пагубно влияет на усвоение витаминов группы B и магния, необходимых для ЦНС и головного мозга, — добавила Круглова.

Собеседница подчеркнула, что на фоне осенних перепадов настроения склонные к ожирению люди быстрее набирают лишний вес при наличии в рационе избытка рафинированных углеводов.

Осенью лучше разнообразить рацион —больше продуктов, богатых омега-3. Жирная рыба — лосось, сельдь, скумбрия. Морепродукты. Льняное масло, соевое масло — в них много омега-3. Грецкие орехи, тыквенные семечки. Ешьте больше овощей и фруктов — в них много антиоксидантов, важных для ЦНС. Мясо птицы, рыба, молочные продукты, — подытожила Круглова.

Ранее доктор Александр Мясников также заявлял, что укреплению иммунитета способствует здоровый сон. По его словам, человеку важно засыпать в одно и то же время каждый день. Кроме того, он посоветовал не пренебрегать физическими нагрузками.