Диетолог рассказала о пользе клубники в борьбе со старением Диетолог Бинатова: клубника приостанавливает процесс старения клеток

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В клубнике содержится много кверцетина, это мощный антиоксидант, который улучшает когнитивные функции головного мозга и приостанавливает процесс старения, заявила диетолог Эльвина Бинатова. Она также добавила, что эта ягода богата витамином С, который минимизирует риски развития атеросклероза, передает «ФедералПресс».

В этой ягоде очень много кверцетина — он мощный антиоксидант. Улучшает когнитивные функции головного мозга и сосудистой стенки. Приостанавливает процесс старения клеток, — заверила Бинатова.

Более того, в клубнике содержатся натуральные красители антоцианы. Они придают ягоде яркий цвет, улучшают работу кишечника и снимают воспаление в организме. Также диетолог заявила, что добавление клубники в рацион поможет россиянам минимизировать риски рецидива онкологического заболевания.

Они замедляют врастание в опухолевую клетку сосудов, снижают вероятность рецидива онкологического процесса после лечения, — резюмировала она.

Ранее соучредитель фермы Степан Симаков заявил, что качественная клубника должна обладать насыщенным ароматом, это говорит о том, что ягода не лежала долго, перемещаясь «из далеких краев». Он также подчеркнул, что цвет клубники должен быть красным, а чашелистник ягоды — не сухим.