Диетолог рассказала, какие супы опасны для сердца и ЖКТ Диетолог Круглова: острые и жирные супы из свинины и баранины могут быть опасны для ЖКТ и сердца

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Жирные и острые супы, особенно из свинины и баранины, могут быть опасны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила, что данные блюда допустимы для здоровых людей, но не чаще одного-двух раз в месяц.

Жирные и острые супы, особенно из свинины и баранины, могут быть опасны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Для здорового человека это вполне допустимая еда, но не чаще одного-двух раз в месяц. Также не стоит злоупотреблять сборными мясными солянками, куда добавляется разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка и т.д., это точно не на каждый день, — подчеркнула Круглова.

Медик также заявила, что что суп не является обязательной составляющей рациона, это лишь один из вариантов приема пищи. Она добавила, что преимущество супов над остальными блюдами в их комплексности: в них присутствует и белок, и сложные углеводы, и клетчатка в виде овощей.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что на ночь категорически нельзя есть фастфуд, добавлять в блюда специи и пить кофе. Эксперт объяснила, что «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, провоцируя изжогу. Она подчеркнула, что любая еда на ночь отрицательно влияет на человеческий организм, способствует ожирению, заболеваниям ЖКТ, развитию усталости на фоне нарушений сна.