Диетолог рассказал, какие каши опасны для пожилых Диетолог Арзамасцев назвал сахар и калории в «кашах-минутках» опасными для пожилых людей

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Каши, особенно быстрого приготовления, могут способствовать набору лишнего веса и сильно повышать уровень глюкозы в крови, что нежелательно для людей старше 60 лет, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, каши являются высококалорийным продуктом, и если у человека нет активных физических нагрузок, то в избыточное потребление каши может привести к появлению лишних килограммов.

В основном пожилые люди в силу усталости уже не любят долго готовить. Поэтому могут выбирать «каши-минутки» либо, например, ту же манку, которая готовится быстро. Но эти продукты лишены витаминов и клетчатки. То есть по факту они больше похожи по своим свойствам на сахар, чем на какие-то сложные углеводы, — подчеркнул специалист.

Кроме того, по его словам, каши быстрого приготовления зачастую содержат много сахара, еще сильнее повышая уровень глюкозы в крови. Это может спровоцировать нарушение углеводного обмена либо привести к инсулинорезистентности или сахарному диабету.

Диетолог порекомендовал выбирать каши, которые нужно долго варить — гречку, булгур, кускус, дикий рис или пшено. При этом употреблять их полезнее всего утром, чтобы израсходовать калории в течение дня.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что употребление в пищу большого количества белого риса может привести к ожирению и диабету.