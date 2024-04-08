Диетолог раскрыла правила заваривания черного чая Диетолог Микитюк: чай вкуснее, если предварительно обдать заварник кипятком

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В процессе приготовления чая надо обдать заварник кипятком, тогда температура воды после заливки не упадет, и заварка получится насыщенной и крепкой, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, закладывать листья нужно только чистой утварью — 1–1,5 столовой ложки на пол-литра воды или одна чайная ложка на чашку.

Теперь надо залить кипяток, но не крутой, а чуть остывший, градусов 95–98. Настаивать листовой черный чай надо 2–3 минуты, иногда чуть больше. Это зависит от сорта чая, жесткости воды и от того, насколько крепкий чай вы любите, — посоветовала эксперт.

Кипятком можно заполнить сразу весь чайник или сначала половину. После этого требуется подождать разбухания листьев 1–2 минуты, а затем долить воду до конца, отметила врач.

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