Диетолог раскрыла секрет диеты знаменитостей на препарате для диабетиков Диетолог Мухина: пептидные препараты для диабетиков помогают похудеть расщеплением жира

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Американский миллиардер Илон Маск, фотомодель Ким Кардашьян и другие известные знаменитости похудели благодаря звездной диете, секрет которой раскрыла врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, знаменитости использовали для похудения интервальное голодание и эндокринный метод похудения с помощью пептидных препаратов для диабетиков, способствующих снижению веса у совершенно здоровых людей, сообщает «Слово и Дело».

Это эндокринологический способ похудения на пептидных препаратах, которые обладают еще и способностью лечить диабет. <...> Для его лечения разработаны глюкогоноподобные пептиды, которые нужно колоть каждый день или раз в неделю, и при этом человек снижает вес. Глюкогон позволяет быстро сделать сытую кровь. С одной стороны, глюкоза начинает легче проникать в клетку. С другой, запускается такой механизм — глюконеогенез, когда жир превращается в глюкозу, и человек уже не хочет есть, — рассказала диетолог.

При этом врач предостерегла желающих похудеть таким способом, уточнив, что подобный подход выглядит привлекательно, однако имеет много побочных эффектов. На другой чаше весов — низкое артериальное давление, проблемы с секрецией желудочного сока и перистальтикой кишечника, предупредила медицинский специалист. Кроме того, возможны и страшные запоры, или, наоборот, панкреатит и рвота, к тому же все это совсем не дешевое удовольствие, заключила диетолог.

Звездный врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Маргарита Королёва ранее рассказала, что юмориста Гарика Харламова должно мотивировать и дальше худеть не только желание хорошо выглядеть на экране, но и укрепление здоровья, так как последнего «много не бывает». Коллега артиста по Comedy Club Павел Воля в недавнем выпуске шоу отметил, что комик сбросил за лето 17 кг.