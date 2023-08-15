Диетолог раскрыла, почему вредно пить чай с сахаром Диетолог Дюваль: чай с сахаром вреден, от него набирают лишний вес

Сахар не разрушает полезные свойства чая, однако добавлять консервант в напиток не стоит, рассказала NEWS.ru диетолог Анжелика Дюваль. Эксперт отметила, что употребление глюкозы в жидкой форме провоцирует набор лишнего веса.

Сахар не разрушает полезные свойства чая. Это консервант. Но употребляя сладкий чай мы вредим себе по-другому — чай с сахаром, это жидкий сахар. Когда мы употребляем жидкий сахар, мы не можем контролировать его употребление и легко переходим границу избытка, который будет откладываться в виде лишнего веса, плюс растет нагрузка на поджелудочную железу, — заявила Дюваль.

По ее словам, от сладких напитков, если это не натуральный сок из ягод или фруктов, лучше полностью отказаться, так как «рафинированный сахар организму не нужен».

От сладких напитков лучше отказаться, если такой вкус не объясняется природным факторами, из ягод или фруктов. А рафинированный сахар организму не нужен. Организм всего его воспринимает негативно, за один прием пищи мы не привыкли столько углеводов получать. Плюс сахар провоцирует воспалениями — носоглотки, дисбактериоз. Грибы, вирусы — лучшая среда для вирусов, грибов и бактерий, — подытожила Дюваль.

По ее словам, чай лучше заваривать не кипятком, а 80-градусной водой. Эксперт подчеркнула, что при такой температуре жидкость бережнее относится к листьям, позволяя им раскрыть свой вкус и аромат.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам, какими напитками не следует запивать шашлык. По ее словам, к таковым относятся холодные лимонады, квас, пиво и крепкий алкоголь. Врач добавила, что допустимо сочетание шашлыка с морсами, компотами из сухофруктов или зеленым чаем комнатной температуры.