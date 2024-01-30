Диетолог раскрыла, чем полезны пищевые волокна Диетолог Лисицына: пищевые волокна улучшают обмен веществ

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Пищевые волокна улучшают обмен веществ и помогают контролировать вес, рассказала диетолог Светлана Лисицына Pravda.Ru. В беседе с изданием специалист подчеркнула, что данные элементы положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и укрепляют иммунитет. Кроме того, пищевые волокна защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Как уточнила диетолог, пищевые волокна не перевариваются, но оказывают благотворное воздействие на пищеварение и общее самочувствие человека. Эти элементы делятся на две группы: растворимые и нерастворимые. К первым относятся овощи, фрукты, орехи, бобовые, злаки и водоросли. Они способствуют замедлению усвоения углеводов и снижают уровень холестерина.

Нерастворимые пищевые волокна содержатся в овощах, фруктах, отрубях, злаках и семенах. Лисицына уточнила, что они поддерживают пищеварение, предотвращают запоры и помогают организму избавиться от шлаков.

Диетолог Наталья Денисова ранее рассказала, что овощи богаты антиоксидантами и другими полезными веществами, которые помогают в профилактике различных заболеваний, способствуют продлению молодости и красоты. По ее словам, следует съедать не менее 300–400 г овощей в день.