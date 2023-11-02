Диетолог предупредила о риске тромбоза из-за продуктов питания Диетолог Лазуренко: неправильное питание может привести к развитию тромбоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вредные привычки, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут привести к развитию тромбоза, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Лазуренко. При этом сбалансированный рацион может способствовать уменьшению метаболического риска и привести к устойчивому снижению массы тела, добавила врач. По ее словам, это поможет в значительной степени уменьшить развитие воспалительных процессов в организме, которые усиливают свертывание крови.

Система питания определяет плотность, вязкость крови. И если в рационе мы допускаем ряд ошибок, такие как маленькое количество воды, или замена воды на сублимированные продукты, например, кофе, то это провоцирует венозный застой. Другими словами, это нарушение функциональной активности может привести к образованию тромбов. Нужно бороться с несбалансированным питанием, ведь вечные перекусы вместо полноценного приема пищи, частое употребление сладких газированных напитков или фастфуда, сидячий образ жизни пагубно влияет на здоровье и повышает риски тромбоза, — рассказала Лазуренко.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что тромбоз глубоких вен — опасное заболевание, однако оно поддается лечению. По ее словам, специалисты могут назначить пациенту антикоагулянты или же хирургическую операцию с применением лазера. При этом Малышева подчеркнула, что даже при удачном проведении операции вены не восстанавливаются.

До этого Малышева назвала худшие и лучшие методы лечения варикоза. По ее словам, худшим методом является флебэктомия, так как в процессе этой операции хирурги вырывают пораженную вену. Лучшим же методом является лазерное лечение варикоза.