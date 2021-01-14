Диетолог предупредила о появлении в рационе россиян мучных червей

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Мучные черви вместе с добавками вскоре придут в Россию. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт считает, что сначала червей включат в питание в ряде других стран.

Уже поступает завуалированно, в виде порошка. Добавляют уже в готовые блюда. Думаю, в Россию это тоже придёт постепенно с добавками, — рассказала диетолог радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина напомнила, что в настоящее время имеются красители на основе подобных насекомых. При этом об этом никто не думает. Похожее произойдёт и с мучными червями — их будут добавлять в продукты в виде порошка, а после станут употреблять в чистом виде в качестве замены белка.

Врач вспомнила, что люди сначала с недоверием относились к появлению креветок и других морепродуктов. По её мнению, должно пройти время, чтобы человечество начало спокойно питаться червями.

Ранее власти Евросоюза признали мучных червей безопасной едой для людей. Соответствующее решение вынесло агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов. Ожидается, что в ближайшее время будет выдано разрешение на продажу червей во всех странах сообщества.

Экономист Михаил Хазин, комментируя это событие, не исключил , что таким образом в Евросоюзе рассчитывают минимизировать проблемы с поставками еды. Он подчеркнул, что голод грозит Европе не из-за недостатка продуктов. По его словам, механизм доставки еды населению может быть разрушен. Хазин не исключил, что мучных червей включили в список разрешённого продовольствия из-за того, что в Европе становится всё больше представителей народов Юго-Восточной Азии, для которых такая диета привычна, писал NEWS.ru.