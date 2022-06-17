Диетолог оценила рецепт популярного «салата от Дженнифер Энистон» Диетолог Соломатина оценила рецепт популярного «салата от Дженнифер Энистон»

Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Актриса Дженнифер Энистон

Диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru прокомментировала рецепт популярного в социальной сети TikTok салата, любовь к которому приписали актрисе Дженнифер Энистон. В состав блюда входят отварной булгур, свежий огурец, петрушка, мята, красный лук, фисташки, нут, фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. По словам Соломатиной, этот набор продуктов полезен для здоровья, а данный салат поможет похудеть.

Это набор полезных продуктов, который в принципе человек, следящий за своим здоровьем, должен включать в свой рацион. В салате это удобно, потому что все эти полезные продукты находятся в одном блюде, и человек не забудет их включить в свой рацион. В этом салате много клетчатки, полезные жиры, белки растительные — в общем, все, что нужно. Он поможет похудеть, — считает Соломатина

Рецепт этого салата начал набирать популярность в январе текущего года, когда видеоролик с его приготовлением выложила одна из пользователей TikTok. В публикации девушка написала, что этот салат якобы каждый день ела Дженнифер Энистон во время съемок сериала «Друзья». Позднее актриса опровергла эту информацию, заявив, что её блюдо немного отличается по составу.

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