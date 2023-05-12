Диетолог объяснила, почему нельзя есть просроченные продукты Диетолог Аплетаева предупредила о риске отравления при употреблении просроченных продуктов

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Употребление в пищу просроченных продуктов даже после термической обработки может привести к отправлению, предупредила врач-диетолог Марина Аплетаева. Она рассказала «Москве 24», что даже плесень на небольшом участке хлеба может вызвать проблемы со здоровьем, так как на самом деле она проникает намного глубже.

Никакие просроченные продукты есть нельзя. Ничего с ними делать нельзя: ни варить, ни обжаривать, их просто надо выбросить. Это же касается и хлеба, если он заплесневел. Даже если мы видим плесень на небольшом участке, она все равно проникает намного глубже. Это все надо выкидывать, — отметила специалист.

По словам диетолога, в продуктах белкового происхождения, в том числе в колбасе, сосисках, сыре и яйцах, по окончании срока годности в больших количествах начинают развиваться различные микроорганизмы. Употребление их в пищу может привести к микробному отравлению, для которого характерны рвота, диарея и повышение температуры.

В просроченном хлебе развиваются дрожжевые грибы, предупредила врач. Они могут привести к отравлению, которое по симптоматике схоже с микробным. К симптомам может добавиться головная боль. Аплетаева пояснила, что происходит сильная интоксикация, плесень всасывается в кровь, попадая в печень. По ее словам, печень может не справиться с большим количеством токсинов.

Диетолог также предостерегла от употребления сложнокомпонентных продуктов с истекшим сроком годности. Она отметила, что в таких продуктах в составе есть пищевые добавки. Специалист уточнила, что чаще всего неизвестно, как именно они будут разлагаться и на какие составляющие.

Нутрициолог Тамара Синько ранее посоветовала не отказываться от завтрака. По ее словам, это может привести к ожирению, а также вызвать упадок сил и снижение когнитивных способностей. Она отметила, что при отказе от утреннего приема пищи трудно контролировать аппетит в течение дня.