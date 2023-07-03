Диетолог объяснила, почему мужчины худеют быстрее женщин Диетолог Волынкина: мужчины худеют быстрее женщин из-за большего количества мышечной массы

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Похудение у мужчин и женщин проходит по-разному, в частности, мужчины до 45 лет быстрее снижают вес в отличие от женщин такого же возраста, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, мужчины сильнее по природе и худеют быстрее из-за большего количества мышечной массы.

Женщины худеют медленнее, потому что у них преобладают женские половые гормоны. Плюс достигающие детородного возраста женщины не рожают, это тоже ведет к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм. Женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет, — сказала Волынкина.

Тренер предупредила, что если мужчины не будут вести активный образ жизни, то их фигура начнет меняться по женскому типу, в частности, будет преобладать жир, появится живот и обвиснет грудь.

Ранее врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, что одной из основных ошибок худеющих является создание дефицита калорий или пропуск приемов пищи. Специалист пояснила, что в такой ситуации организм быстро адаптируется и начинает экономить энергию. Она предупредила, что организм не успеет перестроиться при возвращении к обычному рациону, из-за этого сброшенные килограммы быстро вернутся обратно.