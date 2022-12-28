Диетолог объяснила, как сделать полезнее традиционное новогоднее блюдо Диетолог Соломатина посоветовала добавить больше отварных овощей в сельдь под шубой

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Популярная селедка под шубой подается практически на каждый стол в новогоднюю ночь, но по своему составу не является полезным из-за большом количестве майонеза, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Чтобы сделать блюдо полезнее, она посоветовала использовать домашний майонез, а для соблюдающих диету — уменьшить количество картофеля и добавить побольше отварных моркови и свеклы.

Чтобы как-то минимизировать большое количество майонеза, желательно сделать домашний майонез, поменяв ингредиенты. Взять за основу перепелиные яйца, разбавляя несладким натуральным йогуртом или нежирной сметаной, либо заменить практически весь майонез сметаной, выдавив туда лимонный сок. Для худеющих можно поменьше картошки, побольше отварной моркови и свеклы, — рекомендовала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что сваренные для селедки под шубой овощи нужно поместить в холодильник и хорошо там подержать, только потом резать и употреблять в прохладном виде. В этом случае крахмал превратится в резистентный, у диабетиков не поднимется резко уровень глюкозы, а у людей с лишним весом не будет выброса инсулина.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что холодец противопоказан больным подагрой из-за высокого содержания пуринов в его ингредиентах. Это вещество также поддерживает процессы камнеобразования в организме, поэтому холодец нельзя есть людям с мочекаменной болезнью. Врач добавила, что употребление этого блюда также может привести к обострению панкреатита.