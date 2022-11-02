Диетолог объяснила, как приготовить безопасный домашний йогурт Диетолог Круглова объяснила, как приготовить безопасный домашний йогурт

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Для приготовления домашнего йогурта, кефира или другой кисло-молочной продукции можно использовать разную закваску, для этих целей лучше всего покупать пастеризованное или даже ультрапастеризованное молоко, так как оно более безопасно с точки зрения содержания патогенных микроорганизмов, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, при готовке нужно соблюдать определенные меры безопасности, а чтобы в продукт не попали вредные вещества, лучше всего пользоваться йогуртницами.

Если на производстве содержание микроорганизмов четко контролируется, это обязательный параметр для контроля, то дома это сделать невозможно, поэтому здесь необходимо пользоваться йогуртницами, просто есть рецепты, когда их делают в термосе или какая-та емкость ставится около батареи с этим продуктом. Йогуртница поддерживает необходимую температуру. Делать это другими способами небезопасно, потому что помимо полезных микроорганизмов, могут развиваться и другие находящиеся в воздухе вредные элементы, — сказала Круглова.

Ранее терапевт и диетолог Татьяна Колосова заявила, что многие взрослые люди старше 20 лет испытывают неприятные симптомы после употребления молока и некоторых молочных продуктов из-за генетических особенностей и лактазной недостаточности. Она отметила, что от непереносимости молока страдает около 20% жителей средней полосы и до 70% северного населения России.