Диетолог назвала важный напиток для людей за 50 Диетолог Соломатина: кефир поможет продлить активную жизнь

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Людям в возрасте старше 50 лет полезно иметь кефир в постоянном рационе питания, так как в этот период многим функциям организма становится необходима сторонняя поддержка, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот напиток помогает продлить активную жизнь.

Этот кисломолочный продукт помогает продлить активную жизнь и минимизировать количество заболеваний людям в возрасте. Им вообще лучше заменить любые другие кисломолочные продукты на кефир, потому что он помогает полезным бактериям противостоять вредным патогенам, — подчеркнула диетолог.

Она напомнила, что в кефире содержится большое количество бифидо- и лактобактерий, необходимых для поддержания нормального микробиома и оказывающих положительное воздействие на ЖКТ. А нормальный микробиом помогает поддерживать иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Эксперт добавила, что кефир также является лучшим вариантом позднего перекуса из-за содержания в его составе триптофана, который стимулирует выработку гормона сна — мелатонина.

Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали, что кисломолочные продукты поддерживают естественную микрофлору кишечника. В ведомстве подчеркнули, что вещества, содержащиеся в кисломолочке, борются с болезнетворными микробами, помогают лучше усваивать микроэлементы из пищи и участвуют в синтезе витаминов и аминокислот.