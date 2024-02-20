Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина без лекарств Диетолог Войт: для снижения уровня холестерина нужно отказаться от соли и яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень холестерина в крови можно снизить без лекарств, если свести к минимуму потребление желтков куриных яиц, поваренной соли и жареной пищи, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Она отметила, что рацион должен содержать как можно больше фруктов и овощей.

Как себе помочь без лекарств? Снизить потребление соли. Спать шесть — восемь часов, всегда завтракать после пробуждения, так как в процессе пищеварения снижается уровень кортизола утром, минус лишний стресс организму. Ешьте больше овощей, фруктов, а также запеченной и тушеной пищи, — добавила Войт.

Она подчеркнула, что холестерин у человека может быть повышен даже при хорошем самочувствии и без наличия проблем с лишним весом. При этом бояться есть мясо не стоит, однако следует обратить внимание на ряд особенностей употребления этого продукта, отметила она.

Врач-кардиолог Саман Сетарех-Шенас ранее говорил, что избыток в рационе таких продуктов, как бекон, пережаренное растительное масло и белый хлеб, повышает риск летального исхода от болезней сердца. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний происходит в результате употребления любого красного мяса в больших объемах, однако бекон является «чемпионом» в этом вопросе, уточнил он.