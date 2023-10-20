Диетолог назвала самые полезные блюда и продукты для подростков Диетолог Хачирова: подросткам необходимо есть богатую клетчаткой и белками пищу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самыми полезными продуктами для подростков являются овощи и фрукты, молоко, кефир, сыр, творог, мясо птицы, рыба, а также несладкие изделия из муки грубого помола, рассказала NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Она отметила, что главной проблемой детского рациона является обилие фастфуда, а также ежедневное употребление сладкой газировки и недостаток клетчатки и белков.

Самые полезные для подростков, необходимые группы продуктов: крупы, макароны, несладкие изделия из муки грубого помола (углеводов), мясо, птица, рыба, бобовые, соевые продукты (белки), различные масла как растительного, так и животного происхождения (жиры). Овощи и фрукты — обязательно. Молочные продукты — молоко, кефир, йогурт, ряженка, сыр, творог, — добавила Хачирова.

По ее словам, каждый прием пищи подростка необходимо формировать по методу «здоровой тарелки» — 50% овощей или фруктов, и по 25% белковых и углеводных продуктов. Эксперт посоветовала добавлять молочные продукты в качестве перекуса.