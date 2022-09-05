Диетолог назвала помогающие согреться продукты Диетолог Соломатина перечислила помогающие согреться продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С приходом осени в Россию вернулись холода, и многие ищут способ согреться. Диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, что не только чашка горячего чая поможет прогреть организм изнутри. Она посоветовала обратить внимание на мясные блюда, а также продукты, содержащие специи. Кроме того, с приходом осени диетолог рекомендовала включить в рацион различные супы.

Перец, имбирь, чеснок являются разогревающимися специями. Также продукты, которые тяжелее перевариваются, прежде всего мясные продукты, то что мы исключали летом. Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба. Мясо со специями разогревают лучше всего, — сказала Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, что при составлении перекуса для ребенка в школе очень важно, чтобы его было удобно съесть. По ее словам, это обязательно должны быть насыщенные питательными веществами продукты. В этой связи для перекуса идеально подойдут овощи, фрукты или бутерброд на зерновом хлебе или зерновые крекеры. Также подойдет злаковый батончик, но с небольшим содержанием сахара, в его составе должны быть цельнозерновые хлопья, орехи и сухофрукты.