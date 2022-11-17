Диетолог назвала необычный способ борьбы с новогодним перееданием Диетолог Писарева: чтобы избежать переедания на Новый год, нужно пить больше воды и не есть салаты с майонезом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать переедания на Новый год, необходимо соблюдать питьевой режим, заявила диетолог Ирина Писарева в интервью NEWS.ru. По ее словам, в день человек должен выпивать не менее 1,5 литра воды.

Могу посоветовать начать соблюдать питьевой режим. То есть потреблять в день не меньше 1,5 литра жидкости. Таким образом, при соблюдении оного вы меньше съедите, так как желудок уже будет занят водой, а также минимизируете последствия похмелья и улучшите метаболизм, — объяснила Писарева.

Вдобавок, по мнению специалиста, стоит ограничить потребление салатов и блюд, в которых обильно используется майонез. Писарева предложила заменить его сметаной или нежирной вариацией французского соуса.

Кроме того, считает диетолог, лучше всего разнообразить новогодний стол продуктами с высоким содержанием клетчатки, это поспособствует быстрому пищеварению.

И, конечно, старайтесь больше двигаться и проводить больше времени на открытом воздухе, — подытожила Писарева.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург отметил, что простой способ снизить калорийность блюд на новогоднем столе — не добавлять в них майонез. Он предложил заменить его сметаной жирностью не более 15%.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала не увлекаться в новогодние праздники таким блюдом, как холодец. Она пояснила, что в этом блюде есть полезные вещества, но оно также содержит большое количество насыщенных жиров.