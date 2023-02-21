Диетолог назвала ингредиенты идеального салата Диетолог: идеальный салат состоит из пряной зелени и помидоров

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Идеальный салат должен состоять из зелени и овощей, красного или оранжевого цвета, рассказала в разговоре с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По словам эксперта, эти продукты содержат большое количество витаминов, минералов и провитаминов.

Что касается идеального салата, я бы обратила внимание на темно-зеленую листовую зелень - шпинат, руккола, другая листовая зелень. <…> Также продукты, содержащие ликопин — это вещество, окрашивающее плоды в оранжевые и красный цвета — помидоры, болгарский перец, — сказала Круглова.

По ее словам, красные и оранжевые овощи содержат витамин C, бета-каротин (провитамин А), который очень полезен для человека.

Также стоит добавить пряную зелень — петрушку, укроп, базилик. Они богаты антиоксидантами, минералами, калием. Поэтому пряные травы в идеальный салат тоже добавляем, — сказала диетолог.

Также хорошим ингредиентом станет квашенная капуста, богатая витамином С, и авокадо.

Как источник мононенасыщенных жирных кислот и витамина А можно рассмотреть авокадо. Но немного — четверть, половинку плода, — сказала Круглова.

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