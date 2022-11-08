Диетолог назвала идеальное время для ужина Диетолог Круглова заявила, что ужинать необходимо за три-четыре часа до сна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечерний повышенный аппетит и сильный голод связаны с тем, что в течение дня человек не питался полноценно, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, ужин является таким же приемом пищи, как завтрак и обед, и его не стоит игнорировать. Если находящийся на диете человек чувствует голод вечером, можно позволить себе легкий ужин, основу которого составят овощи. Идеально, когда проходит три-четыре часа между вечерним приемом пищи и сном.

Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные, в качестве белка можно выбрать молочные продукты, например нежирный сыр или творог, может быть рыба, морепродукты, птица. Можно добавить к своему ужину цельнозерновые продукты, но тут нужно смотреть на рацион в целом. Если в течение дня они были в умеренном количестве, то вечером можно включить гречку, нешлифованный рис, булгур, — объяснила Круглова.

Диетолог напомнила о недопустимости делать большие промежутки между приемами пищи и необходимости следить за питанием в течение дня, например перекусывать между обедом и ужином, чтобы снизить чувство голода. В то же время специалист развеяла миф о том, что худеющим вредно есть после 18:00, это правило актуально только для некоторых людей.

Не есть после 18:00 актуально только для тех, кто рано ложится спать, для них это может стать правилом. Если человек ложится в 22:00, 23:00 и позже, то в вечернем ужине нет никаких проблем, — добавила Круглова.

Ранее диетолог Римма Мойсенко развеяла миф о том, что «истинные» вегетарианцы, не употребляющие никаких продуктов животного происхождения, более здоровы, выглядят более молодо и живут дольше. По словам специалиста, молодость человека зависит от генетики, образа жизни и «наличия в ней смысла», а к образу питания это не имеет никакого отношения.