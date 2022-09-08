Диетолог назвала оптимальное количество яиц в неделю Диетолог Круглова: здоровому человеку нужно есть порядка семи яиц в неделю

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Четких норм, сколько яиц можно съесть за один прием пищи, нет, так как у всех людей разные потребности, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, существует среднее значение, согласно которому здоровому человеку нужно съедать одно яйцо в день и около семи штук в неделю.

Я бы здесь скорее ориентировалась на общее самочувствие. Потребность у всех разная. Есть среднее значение — порядка одного яйца в день и семь штук в неделю, это для здорового человека. То есть он может съесть два-три в один день, потом два-три дня не есть яйца вообще, — сказала Круглова.

Диетолог предупредила, что злоупотреблять яйцами, как и всеми другими продуктами, не стоит. Если человек за раз съел три-четыре штуки, то никаких проблем не будет, просто в этот день нужно употребить поменьше мяса и получить меньшую порцию насыщенных жиров.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что перед тем как убирать куриные яйца в холодильник, их лучше не мыть. Иначе повреждается защитный слой яйца, который препятствует проникновению в него инфекций, в том числе сальмонеллеза. Медик также добавила, что срок годности яиц сокращается после приготовления.