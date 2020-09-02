Диетолог назвал пять продуктов, продлевающих молодость

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогут продлить молодость. Их необходимо включать в свой рацион.
Как
Также полезен горький шоколад. Но он должен быть с заменителем сахара.
На первое место Гинзбург поставил зелёный чай. В нем много катехинов, которые запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм.
База всех идей омолаживания — понемногу недоедать, — цитирует его издание.
Как писал NEWS.ru, диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Считать, что утренние углеводы дают энергию и не приводят к набору веса, ошибочно.
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