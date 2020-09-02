Диетолог назвал пять продуктов, продлевающих молодость

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогут продлить молодость. Их необходимо включать в свой рацион.

Как сообщает «Вечерняя Москва», среди этих продуктов оливковое масло, льняное семя, рыба. Все они содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным действием. Кроме того они защищают сосуды от атеросклероза.

Также полезен горький шоколад. Но он должен быть с заменителем сахара.

На первое место Гинзбург поставил зелёный чай. В нем много катехинов, которые запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм.

База всех идей омолаживания — понемногу недоедать, — цитирует его издание.

Как писал NEWS.ru, диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Считать, что утренние углеводы дают энергию и не приводят к набору веса, ошибочно.