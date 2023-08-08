Диетолог назвал овощи, которые нужно есть в августе Диетолог Кабанов порекомендовал в августе включить в рацион кабачки и помидоры

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Растительные продукты летом являются важным элементом здорового питания: организму легче перерабатывать их, чем продукты животного происхождения, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов. В беседе с aif.ru специалист посоветовал включить в рацион в августе кабачки, помидоры и баклажаны.

Важно выдерживать баланс в питании между растительными и животными продуктами. Лето — прекрасное время, чтобы добавить в свой рацион больше овощей. Делюсь своим списком очень полезных летних овощей. Это помидоры, баклажаны и кабачки, — отметил диетолог.

По словам Кабанова, кабачок можно назвать главным овощем августа. Он хорошо подходит в качестве гарнира и может с легкостью заменить более калорийные макароны и картофель. Диетолог рекомендует тушить кабачки на растительном масле. Так сам овощ будет полезен для желудочно-кишечного тракта благодаря клетчатке, а растительное масло поддержит иммунитет и полноценное функционирование организма.

Кабанов пояснил, что баклажаны содержат кремний. По его словам, достаточно есть их один раз в день, чтобы получить суточную норму минерала. Кремний укрепит стенки сосудов и предотвратит образование тромбов. Диетолог добавил, что лучше выбирать молодые м плотные баклажаны — в них низкая концентрация вредных для организма веществ. Специалист уточнил, что при заболеваниях ЖКТ продукт лучше употреблять умеренно.

Помидоры содержат ликопин, который снижает риск развития онкологических заболеваний, отметил диетолог. Также в них много каротиноидов, полифенолов и витамина С. Благодаря этому томаты позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему, омолаживают клетки и укрепляют иммунитет. Кабанов предупредил, что томаты при чрезмерном употреблении повышают кислотность желудка. Поэтому рекомендуется есть не больше двух-трех средних плодов в день.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала пить меньше кофеиносодержащих напитков в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания. Она порекомендовала выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день, а также добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей.